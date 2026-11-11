Главы МИД G7 обсудили поставки Киеву дальнобойного оружия и средств ПВО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 обсудили планы по дальнейшим поставкам Киеву средств ПВО и дальнобойного оружия, говорится в заявлении по итогам саммита в Париже.

"Мы подвели итоги прогресса в поставках Украине средств ПВО: дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также дальнобойных средств поражения и лицензий, которые позволят стране увеличить производство вооружений и реализовать право на самооборону", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского правительства.

Главы МИД подчеркнули, что страны G7 намерены продолжать и наращивать усилия по военной помощи Киеву.

В июне по итогам саммита лидеров стран G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен сообщалось, что "группа семи" приняла решение об увеличении поставок средств ПВО Украине.