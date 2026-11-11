Москва обеспокоена задержаниями россиян в Армении по запросам третьих стран

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия выражает обеспокоенность в связи с регулярными задержаниями российских граждан в Армении по запросам третьих стран, делает всё возможное для их освобождения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, у нас такое положение дел вызывает серьезное беспокойство, наши дипломаты регулярно навещают соотечественников, которые находятся в соответствующих учреждениях", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее словам, в Армении по зарубежным запросам было задержано пятеро граждан РФ, причем "предъявленные им обвинения зачастую не имеют ничего общего с действительностью".

Ряд западных стран "объявили охоту на российских граждан", и Армения не стала исключением, отметила она.

Дипломат подчеркнула, что армянской стороне более года назад было предложено правовое урегулирование данной проблемы через подписание профильного двустороннего соглашения, но "никакой субстантивной реакции" на проект документа получено не было.

"Мы продолжим держать этот сюжет на особом контроле и прилагать максимум усилий по их освобождению", - заявила Захарова.