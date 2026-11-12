Президенты РФ и Таджикистана обсудили региональную безопасность и сотрудничество
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высоко оценил итоги председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки, отметив высокий уровень политического диалога и особое значение последовательной реализации ранее достигнутых договоренностей.
Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
По информации пресс-службы, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении торгово-экономических связей и диверсификации товарооборота. В числе перспективных направлений сотрудничества были названы энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистическая сфера и коммунальная инфраструктура.
Также отмечены дополнительные возможности для развития взаимодействия в области цифровизации, искусственного интеллекта, электронных государственных услуг и кибербезопасности.
В гуманитарной сфере собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества в области образования, науки и культуры, а также дальнейшей поддержки культурных, образовательных и академических обменов.
Кроме того, были обсуждены отдельные аспекты взаимодействия в сфере трудовой миграции.
В завершение состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.