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Каллас отвела себе и Коште представительство Европы на переговорах по украинскому урегулированию

Каллас отвела себе и Коште представительство Европы на переговорах по украинскому урегулированию
Кая Каллас
Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявил, что ей и председателю Совета Евросоюза Антониу Коште следует быть ведущими переговорщиками в диалоге по урегулированию украинского кризиса.

"Когда речь идет о безопасности союза, выбор довольно конкретен: это председатель Совета ЕС Кошта и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности", - сказала Каллас в четверг журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

На вопрос, могут ли США представлять интересы ЕС, Каллас ответила: "США представляют свои интересы, а ЕС - свои".

Каллас повторила, что в связи с украинским урегулированием сторонам необходимо сначала договориться о прекращении огня, мирном соглашении и лишь потом проводить переговоры на другие темы.

ЕС Кая Каллас Антониу Кошта
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