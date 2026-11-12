Чехия может заменить в госрезерве до 125 тысяч куб. м российской нефти на CPC Blend

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Чехия изучает возможность замены в одном из резервуаров государственных резервов объемом до 125 тыс. куб. метров российской нефти на казахстанскую CPC Blend, сообщил чешский оператор нефтепроводов Mero CR.

Работа будет проводиться в сооответствии с меморандумом о сотрудничестве в области безопасности нефтеснабжения между польской нефтеперерабатывающей группой Orlen Unipetrol, Mero и Государственным управлением материальных резервов Чехии (SSHR).

В частности, Mero проверит возможность долгосрочного хранения нефти CPC Blend на центральном нефтехранилище в Нелагозевесе, а также будет следить за изменением ее качественных и эксплуатационных характеристик. По итогам испытательного хранения будет оценена пригодность CPC Blend для долгосрочного размещения в государственных резервах. В рамках сотрудничества Orlen Unipetrol, владелец Mero, выступает в роли переработчика нефти.

"Этот меморандум - еще один шаг к тому, чтобы в чешских резервах хранилась только нероссийская нефть. Проще говоря, теперь мы обменяем один резервуар российской нефти с Unipetrol на нероссийскую нефть типа CPC, преимущество которой в том, что ее могут использовать оба чешских нефтеперерабатывающих завода. Однако опыта хранения этой нефти нет, поэтому Mero будет следить за параметрами качества, и в случае их ухудшения Orlen Unipetrol обязуется обменять эту нефть на другую", - прокомментировал председатель SSHR Павела Швагр.

"Мы продолжаем работу над проектом по увеличению пропускной способности нефтепровода TAL из Триеста (Италия) и технологическими модификациями наших НПЗ, проведенными в предыдущие годы, благодаря чему мы теперь перерабатываем нефть нероссийского происхождения. НПЗ в Литвинове и Кралупах-над-Влтавой используют разные технологические процессы и нуждаются в разных типах сырья. Поэтому важно иметь достаточные запасы, благодаря которым мы можем гибко реагировать на возможные ограничения или перебои в цепочке поставок. Таким образом, мы укрепляем стабильность производства на наших и надежность поставок топлива на чешский рынок. Даже в новых условиях Orlen Unipetrol продолжает выполнять свою роль ключевого поставщика топлива на чешский рынок", - добавил член совета директоров польской группы, ответственный за производство, Милан Брежхал.

После прекращения поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" с марта 2025 года чешские НПЗ перешли на сырье нероссийского происхождения. Заводы в Литвинове (5,8 млн тонн в год) и Кралупах-над-Влтавой (3,3 млн тонн) получают нефть по системе TAL/IKL через итальянский порт Триест. При этом на первом преимущественно перерабатывается малосернистая нефть, на втором - сырье с более высоким содержанием серы.

В 2025 году Чехия уже заменила около половины запасов российской нефти. Тогда в резервы были поставлены сорта Azeri Light, предназначенный для НПЗ в Кралупах, и Johan Sverdrup (из Норвегии), используемый предприятием в Литвинове.

CPC Blend - это смесь нефти, добываемой в Казахстане, которая транспортируется в Новороссийск на Черном море по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а оттуда танкерами в Триест (Италия) и далее в Чехию по Трансальпийскому трубопроводу (TAL), соединенному с маршрутом IKL (Ингольштадт-Кралупы-Литвинов) в Германии.