Стубб допустил встречу США, РФ, Украины и Европы через одну-две недели

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Встреча с участием представителей США, РФ, Украины и Европы возможна через одну или две недели, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Может быть новая встреча на техническом уровне между американцами, украинцами, россиянами и европейцами через одну-две недели. Это будет успех", - заявил он CNN.

При этом он призвал подождать итогов визита в Москву спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Я думаю, есть реальная возможность того, что европейцы будут за столом переговоров", - пояснил президент.

Стубб добавил, что диалог необходим, поэтому ранее он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре позвонили президенту России Владимиру Путину.

27 октября Стубб и Стёре провели с президентом Путиным телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование. В заявлении от канцелярии финского лидера указывалось, что президент Финляндии и премьер Норвегии вели разговор с Путиным не от имени всей Европы, а говорили лишь о позиции Хельсинки и Осло.