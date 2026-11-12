Brent подешевела до $91,55 за баррель

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после подъема накануне.

К 8:05 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,21 (1,3%) до $91,55 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,27 (1,39%), до $92,76 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,99 (1,14%), до $85,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,49 (0,57%), до $86,53 за баррель.

Цены снижаются на надеждах на прогресс в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также предположениях, что эскалация американо-иранского конфликта маловероятна в преддверии саммита между США и Китаем, который пройдет на следующей неделе, отметил главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава. "Однако, учитывая неопределенность ситуации вокруг Ормузского пролива, существенный обвал рынка маловероятен", - написал эксперт.

По мнению стратегов OCBC, давление на нефтяные цены оказывают ожидания снижения риска эскалации ближневосточного конфликта после промежуточных выборов в США. Контроль Демократической партии над Конгрессом может повысить политические и финансовые издержки, связанные с продолжением военных действий Вашингтоном, говорится в аналитической записке банка, эксперты которого в качестве понижательных для рынка нефти факторов отмечают также стабильные объемы экспорта из стран Персидского залива и уменьшение расходов на транспортировку энергоресурсов из региона. При этом банк подтвердил свой прогноз относительно цены Brent на конец 2026 года на уровне $100 за баррель, ожидая новых атак на танкеры, удлинения маршрутов поставки нефти, а также недостатка транспортных мощностей.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре нападениям в регионе подверглись 37 судов - это максимальный месячный показатель с начала военных действий на Ближнем Востоке.

Несмотря на активизацию переговоров, направленных на завершение конфликта между США и Ираном, какого-либо прорыва в них не достигнуто.

В среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не допустит вывоза обогащенных ядерных материалов из страны. В Вашингтоне неоднократно отмечали, что вопрос об иранской ядерной программе является ключевым для диалога о мирном урегулировании.

Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в октябре увеличила добычу нефти до 10,56 млн баррелей в сутки, до максимума с момента перехода американо-иранского противостояния в военную фазу. Ирак в прошлом месяце нарастил добычу до 4,5 млн б/с, превысив разрешенный уровень на 60 тысяч б/с.

В четверг участники рынка будут оценивать данные Минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, публикация которого ожидается в 20:00 по Москве. Вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) указали на увеличение резервов на минувшей неделе на 9 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 1 млн баррелей.