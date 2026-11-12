Родственники католикоса всех армян получили условные сроки лишения свободы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Суд Армавирской области Армении приговорил брата и племянника католикоса всех армян Гарегина Второго Геворга и Амбарцума Нерсисянов к условному лишению свободы.

Судья Геворг Манукян при оглашении приговора заявил, что Геворг Нерсисян условно приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года, Абмарцум Нерсисян условно приговорен к трем годам и пяти месяцам лишения свободы с испытательным сроком до достижения его годовалой дочери шестилетнего возраста. Им запрещено покидать Армению.

Брат и племянник католикоса были арестованы по обвинению в препятствовании избирательной кампании во время выборов мэра города Эчмиадзин в ноябре 2025 года. Позднее они были помещены под домашний арест, а в мае 2026 года освобождены под административный надзор.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял о необходимости отречения от престола католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны. Пашинян утверждал, что католикос захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети. Представители возглавляемой Пашиняном правящей партии "Гражданский договор" отказываются признавать Гарегина Второго в качестве католикоса и называют его мирским именем – Ктрич Нерсисян. В парламенте Армении создана следственная комиссия по вопросу "кризиса в армянской церкви".