Поиск

Родственники католикоса всех армян получили условные сроки лишения свободы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Суд Армавирской области Армении приговорил брата и племянника католикоса всех армян Гарегина Второго Геворга и Амбарцума Нерсисянов к условному лишению свободы.

Судья Геворг Манукян при оглашении приговора заявил, что Геворг Нерсисян условно приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года, Абмарцум Нерсисян условно приговорен к трем годам и пяти месяцам лишения свободы с испытательным сроком до достижения его годовалой дочери шестилетнего возраста. Им запрещено покидать Армению.

Брат и племянник католикоса были арестованы по обвинению в препятствовании избирательной кампании во время выборов мэра города Эчмиадзин в ноябре 2025 года. Позднее они были помещены под домашний арест, а в мае 2026 года освобождены под административный надзор.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял о необходимости отречения от престола католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны. Пашинян утверждал, что католикос захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети. Представители возглавляемой Пашиняном правящей партии "Гражданский договор" отказываются признавать Гарегина Второго в качестве католикоса и называют его мирским именем – Ктрич Нерсисян. В парламенте Армении создана следственная комиссия по вопросу "кризиса в армянской церкви".

Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

Уиткофф попробует убедить Зеленского идти по пути успешного завершения конфликта

Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

 Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

 Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Каллас отвела себе и Коште представительство Европы на переговорах по украинскому урегулированию

 Каллас отвела себе и Коште представительство Европы на переговорах по украинскому урегулированию

Чехия может заменить в госрезерве до 125 тысяч куб. м российской нефти на CPC Blend

Стубб допустил встречу США, РФ, Украины и Европы через одну-две недели

У Москвы сохраняются возражения к обсуждавшимся в Абу-Даби подходам
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12921 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов