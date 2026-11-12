Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он отметил, что США "получили их (иранские - ИФ) деньги", а также контролируют Ормузский пролив.

Трамп добавил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, который ранее занимался вопросом иранского урегулирования, сконцентрировать усилия над "искоренением массовой коррупции и преступности, которые имеют место в управляемых демократами городах и штатах".

"Миллиарды долларов похищаются там каждый месяц", - указал президент.

По его словам, значительные проблемы коррупции заметны, в частности в Миннесоте, Калифорнии и Иллинойсе.