Правительство Молдавии одобрило соглашение о ВТС с Украиной

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии на заседании в четверг одобрило соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. Документ будет направлен на ратификацию в парламент.

Соглашение было подписано министрами обороны 26 октября и опубликовано на сайте правительства Молдавии. Оно рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления. Документ предусматривает обмен технологиями, сотрудничество в модернизации вооружений, защите воздушного пространства и развитии оборонной промышленности. Также, предусмотрены "совместные научно-исследовательские проекты в сфере военного производства и обмен технологиями".

Предусмотрены также совместные действия в случае стихийных бедствий, других кризисных ситуаций и гуманитарных операций. Отдельное направление – системы связи, информационные технологии и совместимость военного оборудования.

"Настоящее соглашение не может трактоваться как разрешение на размещение иностранных военных подразделений на территории Республики Молдова", - подчеркивается в документе.

Ранее, оппозиционная Партия социалистов выразила возмущение в связи с подписанным соглашением о военно-техническом сотрудничестве с Украиной, заявив, что "документ нарушает конституционный нейтралитет Республики Молдова".

Власти не согласны с мнением оппозиции. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан, в частности подчеркивал, что "соглашение не является договором о безопасности, а сотрудничество в сфере обороны само по себе не означает отказа от нейтралитета".