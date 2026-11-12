Поиск

Правительство Молдавии одобрило соглашение о ВТС с Украиной

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии на заседании в четверг одобрило соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. Документ будет направлен на ратификацию в парламент.

Соглашение было подписано министрами обороны 26 октября и опубликовано на сайте правительства Молдавии. Оно рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления. Документ предусматривает обмен технологиями, сотрудничество в модернизации вооружений, защите воздушного пространства и развитии оборонной промышленности. Также, предусмотрены "совместные научно-исследовательские проекты в сфере военного производства и обмен технологиями".

Предусмотрены также совместные действия в случае стихийных бедствий, других кризисных ситуаций и гуманитарных операций. Отдельное направление – системы связи, информационные технологии и совместимость военного оборудования.

"Настоящее соглашение не может трактоваться как разрешение на размещение иностранных военных подразделений на территории Республики Молдова", - подчеркивается в документе.

Ранее, оппозиционная Партия социалистов выразила возмущение в связи с подписанным соглашением о военно-техническом сотрудничестве с Украиной, заявив, что "документ нарушает конституционный нейтралитет Республики Молдова".

Власти не согласны с мнением оппозиции. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан, в частности подчеркивал, что "соглашение не является договором о безопасности, а сотрудничество в сфере обороны само по себе не означает отказа от нейтралитета".

Молдавия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

 Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

Уиткофф попробует убедить Зеленского идти по пути успешного завершения конфликта

Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

 Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

 Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Каллас отвела себе и Коште представительство Европы на переговорах по украинскому урегулированию

 Каллас отвела себе и Коште представительство Европы на переговорах по украинскому урегулированию

Чехия может заменить в госрезерве до 125 тысяч куб. м российской нефти на CPC Blend

Стубб допустил встречу США, РФ, Украины и Европы через одну-две недели

У Москвы сохраняются возражения к обсуждавшимся в Абу-Даби подходам
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12921 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов