Уиткофф после переговоров в Москве заявил о прогрессе по Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по завершении переговоров в Москве в четверг заявил, что удалось добиться прогресса по украинскому урегулированию.

"Я думаю, что прогресс достигнут", - сказал Уиткофф телеканалу CNN.

"Я думаю, прогресс достигнут. Это произошло сегодня", - сказал Уиткофф журналистам. Соответствующие кадры были показаны уже в эфире телеканала "Россия 1".

"В Абу-Даби люди даже не думали, что мы добьемся переговоров в трехстороннем формате. Мы их добились. Мы уже назначили новую встречу", - отметил он.