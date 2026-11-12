Уиткофф попробует убедить Зеленского идти по пути успешного завершения конфликта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что проинформирует президента Украины Владимира Зелинского о результатах прошедшей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, а также попробует его убедить в необходимости идти по одному из избранных путей для успешного завершения конфликта.

"Как я уже сказал, после этой встречи мы встречаемся с президентом Зеленским, мы его проинформируем о том, какие результаты удалось нам добиться в рамках этой встречи, и попробуем также убедить его в том, что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения этого конфликта", - сказал Уиткофф на переговорах с Путиным.

Он отметил, что по окончании встречи с президентом РФ он вместе с Джаредом Кушнером направится в Ирландию, "где у нас запланирована встреча с президентом Зеленским до того, как он вернется домой на Украину".

"Это также очень важная встреча. Мы передадим господину Зеленскому то, какие результаты нам удалось получить в рамках сегодняшней встречи также. И мы также надеемся, может быть, даже сразу после окончания сегодняшней нашей встречи здесь, что мы сможем официально объявить уже о планировании следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров", - добавил Уиткофф.

Он подчеркнул, что во время прошедших в Абу-Даби переговоров "представители российской, украинской и европейской делегаций согласились, что все они хотели бы увидеть окончание этого вооруженного конфликта".

"Все выразили такое желание, но мы еще окончательно успешно не проработали все те шаги, которые нужно будет сделать для того, чтобы конфликт был успешно завершен. Я очень надеюсь, что сегодня во время нашей встречи мы сможем обсудить, может быть, некоторые подходы, некоторые возможности для решения этого конфликта, окончательного его завершения. И я надеюсь, что в рамках сегодняшнего обсуждения мы сможем обсудить те пути, по которым мы могли бы пойти для успешного завершения этого конфликта", - добавил Уиткофф.