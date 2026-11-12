Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

Cпецпредставитель президента США Стив Уиткофф Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Европейские страны присоединятся к следующей встрече по украинскому урегулированию, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием", - сказал Уиткофф в интервью ИС "Вести".

"Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными", - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с Уиткоффом и вторым американским переговорщиком Джаредом Кушнером, что европейцам пора определиться: хотят они мира или войны на Украине.

"Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа и американская администрация в целом, поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят - мира или войны на Украине", - сказал Путин.

Президент РФ добавил: "И мы готовы, конечно, с ними работать".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что как минимум, действия европейцев должны перестать быть противоречивыми.

Он подчеркнул в интервью автору и журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину: "Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявление о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть действия немножко противоречат вот этим вот заявлениям о готовности к миру".