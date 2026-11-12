Уиткофф отметил, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет в ближайшее время

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет совершен в ближайшее время, скоро объявим о других гуманитарных вопросах, которые удалось обсудить, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Русские сейчас согласились на крупнейший в истории обмен пленными. Это будет совершено в ближайшее время", - сказал Уиткофф в интервью ИС "Вести".

"И некоторые другие гуманитарные вопросы, которые мы обсуждали и о которых, вероятно, скоро объявим", - добавил он.