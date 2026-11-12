Кушнер по итогам визита в РФ заявил о детальном обсуждении основных тем по Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в четверг заявил, что переговоры в Москве были детальными, обсуждались все ключевые темы по украинскому урегулированию.

"Я думаю, что у нас были содержательные и детальные обсуждения по всем темам", - приводит телеканал CNN слова Кушнера.

Он выразил надежду, что вскоре появится информация о дальнейших "многосторонних" переговорах.

"Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. Я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с президентом Зеленским", - сказал Кушнер журналистам, эти кадры интервью показали ИС "Вести".

"Мы очень продуктивно провели время. Наша поездка продолжается", - сказал Кушнер.