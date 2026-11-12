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Трамп призвал принять законопроект о дополнительных $350 млрд на оборону

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает необходимым одобрение законопроекта о дополнительном финансировании оборонного сектора, чтобы сделать американскую армию мощной и уважаемой во всеми мире.

"Сегодня я призываю руководство Сената незамедлительно продвинуться в вопросе законопроекта о $350 млрд, чтобы обеспечить наших отважных воинов решающим преимуществом на поле боя, которого они заслуживают", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что вооруженные силы США должны быть "сильными и уважаемыми в мире".

"Республиканцы должны сделать это для наших воинов. Демократы никогда этого не сделают. Сейчас самое время", - подчеркнул Трамп, имея в виду, что новый состав Конгресса США будет приведен к присяге в январе 2027 года. В Конгрессе нового созыва большинство в обеих палатах будет уже не у республиканцев, а у демократов.

Ранее Трамп запросил дополнительные $350 млрд на финансирование армии на 2027-й фискальный год.

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