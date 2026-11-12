Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Несколько европейских стран могут принять участие в следующей встрече по Украине, допустил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Европейцы будут там на следующей встрече", - сказал Уиткофф журналистам, отвечая на вопрос, будут ли переговоры по Украине многосторонними.

"Я думаю, несколько (европейских стран примут участие в переговорах - ИФ). Европейцы были и в Абу-Даби", - отметил он.

У него уточнили, будут ли представлены на переговорах европейские лидеры.

"Мы позитивно настроены. Давайте надеяться, что все состоится", - сказал Уиткофф.

Ранее он сообщил, что европейские страны присоединятся к следующей встрече по украинскому урегулированию, так как "они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными".

Кадры интервью показали ИС "Вести".