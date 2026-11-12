Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, который ранее в четверг открыл огонь по людям в Вашингтоне, умер, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Согласно информации от полиции, нападавший, который ранее забаррикадировался в здании, во время переговоров со стражами порядка сам нанес себе ранение, от которого в итоге скончался.

Ранее поступали противоречивые данные о числе погибших и пострадавших. Согласно последним официальным данным полиции, жертвой стрельбы стал один человек, еще четверо получили ранения.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь возле фитнес-центра VIDA недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Расположенные поблизости школы закрыли в рамках мер предосторожности.