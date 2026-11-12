Поиск

Глава Евросовета считает, что РФ решила подорвать европейскую архитектуру безопасности

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Совета ЕС Антониу Кошта в четверг заявил, что созданная европейскими странами архитектура безопасности пострадала от действий российской стороны.

"Важно напомнить, что Европа создала свою архитектуру безопасности. Но, к сожалению, в последнее десятилетие Россия решила подорвать ее силой", - сказал Кошта на пресс-конференции в Дублине.

Он подчеркнул, что украинское урегулирование, с точки зрения ЕС, должно проводиться как раз на принципах, заложенных в этой архитектуре безопасности "как минимум с Хельсинкских соглашений 1975 года".

ЕС Евросоюз Совет ЕС Украина Антониу Кошта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Евросовета считает, что РФ решила подорвать европейскую архитектуру безопасности

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

 Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

 Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

Уиткофф отметил, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет в ближайшее время

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

 Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

Уиткофф попробует убедить Зеленского идти по пути успешного завершения конфликта

Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

 Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12927 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов