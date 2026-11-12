Глава Евросовета считает, что РФ решила подорвать европейскую архитектуру безопасности

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Совета ЕС Антониу Кошта в четверг заявил, что созданная европейскими странами архитектура безопасности пострадала от действий российской стороны.

"Важно напомнить, что Европа создала свою архитектуру безопасности. Но, к сожалению, в последнее десятилетие Россия решила подорвать ее силой", - сказал Кошта на пресс-конференции в Дублине.

Он подчеркнул, что украинское урегулирование, с точки зрения ЕС, должно проводиться как раз на принципах, заложенных в этой архитектуре безопасности "как минимум с Хельсинкских соглашений 1975 года".