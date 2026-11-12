Поиск

Путин попросил участников делегации РФ в Абу-Даби поделиться с членами СБ результатами переговоров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил членам российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби поделиться результатами с постоянными членами Совета безопасности.

"Я попросил коллег, которые ездили в Арабские Эмираты и вели переговоры с украинской делегацией, сегодня тоже подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами, как они видят работу, которую они провели в Абу-Даби", - сказал Путин в начале оперативного совещания и передал слово главе делегации - Владимиру Мединскому.

Делегация России на прошедших переговорах была представлена в расширенном составе, как и прежде, ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Также участвовали во встрече заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков. Кроме того, от России участвовали и эксперты.

Абу-Даби Владимир Мединский Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Евросовета считает, что РФ решила подорвать европейскую архитектуру безопасности

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

 Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

 Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

Уиткофф отметил, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет в ближайшее время

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

 Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12927 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов