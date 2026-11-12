Путин попросил участников делегации РФ в Абу-Даби поделиться с членами СБ результатами переговоров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил членам российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби поделиться результатами с постоянными членами Совета безопасности.

"Я попросил коллег, которые ездили в Арабские Эмираты и вели переговоры с украинской делегацией, сегодня тоже подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами, как они видят работу, которую они провели в Абу-Даби", - сказал Путин в начале оперативного совещания и передал слово главе делегации - Владимиру Мединскому.

Делегация России на прошедших переговорах была представлена в расширенном составе, как и прежде, ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Также участвовали во встрече заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков. Кроме того, от России участвовали и эксперты.