Демократы призывают к расследованию в отношении министра торговли США в связи со скандалом в Nvidia

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей от Демократической партии призывают провести расследование в отношении министра торговли США Говарда Латника, который, по их мнению, мог знать о романе главы Nvidia Дженсена Хуана и предпринимательницы, потенциально работавшей на разведку КНР, сообщает в четверг Fox News.

"Необходимо провести расследование в отношении Латника и его роли в деле Дженсена Хуана и китайской шпионки, мы собираемся провести расследование этих обвинений", - заявил член палаты представителей Тед Льё телеканалу.

Fox News поясняет, что СМИ со ссылкой на отчеты о расследовании писали, что Латник получил секретный документ, в котором говорилось об отношениях Хуана с предпринимательницей китайского происхождения Элис Хуан, которую подозревают в работе на разведку КНР. По словам Льё, Латник проигнорировал эту информацию.

В свою очередь, член Палаты представителей от демократов Ро Кханна поддержал идею о расследовании в отношении Латника, а также предположил, что проверить можно будет и госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, Рубио также мог знать о том, что Элис Хуан, возможно, работала на КНР.

В четверг Дженсен Хуан ушел с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia Corp., а также покинул совет директоров на фоне скандала вокруг его отношений с Элис Хуан. Как пишут СМИ, ее целью было обойти запрет на поставки продвинутых чипов в Китай.

В среду The New York Times сообщила, что у Хуана был еще один внебрачный роман - с одной из сотрудниц руководящего звена, которая находилась в его прямом подчинении. По информации издания, речь идет о вице-президенте Nvidia Кимберли Пауэлл, которая отвечала за бизнес в сфере здравоохранения.

Хуан владеет около 3,6% акций Nvidia, являясь четвертым по величине акционером компании.