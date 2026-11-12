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США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американские военные ведут масштабное строительство на британской авиабазе Лейкенхит, которая может стать одним из основных ядерных объектов НАТО в Европе, сообщает Федерация американских ученых со ссылкой на спутниковые снимки компании Vantor.

По словам экспертов, на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит, где базируются американские истребители, проводится укрепление и строительство в общей сложности 22 защищенных ангаров для самолетов-носителей ядерного оружия. Каждое укрытие оснащено подземным хранилищем для размещения американских ядерных авиабомб B61-12, предназначенных для применения самолетами F-15E и F-35A. Также строятся дополнительные защитные ограждения и объекты системы безопасности по периметру комплекса базы.

Указывается, что впервые о планах создания системы защитных ограждений стало известно из бюджетного запроса ВВС США на военное строительство в 2025 финансовом году. В документе описывается создание "постоянной системы периметральной охраны вокруг 22 защищенных ангаров для самолетов, которые будут использоваться для обеспечения миссии по ядерной безопасности (Surety mission)".

Модернизация авиабазы Лейкенхит ведется с 2022 года - с того момента, как она была включена в перечень объектов ВВС США в Европе, предназначенных для работы с ядерным оружием. Работы предполагается завершить к 2029 году. Цель данных мероприятий - восстановление ядерного потенциала 48-го истребительного авиакрыла ВВС США, размещенного на авиабазе Лейкенхит, отмечают эксперты.

Связь проекта с "миссией по ядерной безопасности" указывает на предполагаемое возвращение американского ядерного оружия на авиабазу Лейкенхит. Это означает возобновление ядерной миссии ВВС США в Великобритании впервые с 2008 года.

Включение авиабазы Лейкенхит в перечень объектов ВВС США в Европе, где размещается ядерное оружие, а также создание обширного защитного периметра вокруг 22 ангаров для самолетов и потенциальных мест хранения ядерных бомб позволяют предположить, что в скором времени эта база может стать крупнейшим в Европе хранилищем ядерного оружия ВВС США, считают в Федерации американских ученых.

После завершения работ защитный периметр на авиабазе Лейкенхит будет охватывать на один ангар больше, чем аналогичный периметр на авиабазе Инджирлик в Турции, которая на протяжении последних двух десятилетий оставалась крупнейшим хранилищем ядерного оружия США в Европе.

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