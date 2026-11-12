Норвегия намерена высылать российских и белорусских спортсменов, если они приедут на соревнования

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии не хочет допускать приезда российских и белорусских спортсменов в страну для участия в соревнованиях.

"В Норвегии уже действует ограничительная визовая практика для граждан России и Беларуси, но теперь она ужесточает дополнительные ограничения на возможность приезжать сюда", - приводятся в пресс-релизе министерства юстиции и общественной безопасности слова главы ведомства Астри Аас Хансен.

"Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Норвежскому управлению по иммиграции (UDI) и Национальному управлению полиции (POD) выслать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их вспомогательный персонал в соответствии с законом об иммиграции, если они приедут в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время", - сообщает ведомство.

В четверг ограничительные меры для въезда в страну российских спортсменов приняло правительство Финляндии.