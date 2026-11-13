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Оверчук сообщил о подписании с Афганистаном пакета документов о сотрудничестве в ряде сфер

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - По итогам визита российской делегации в Афганистан был подписан пакет документов о сотрудничестве в сферах продовольствия, сельского хозяйства и фармацевтики, сказал журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

"По итогам состоявшихся встреч и состоявшегося бизнес-форума, был подписан большой пакет контрактов, в том числе на поставку фармацевтических, медицинских изделий, зерна, муки, силового оборудования", - сказал Оверчук журналистам.

Подписанные меморандумы о намерениях затрагивают сотрудничество в таких сферах, как поставки российской пшеницы, энергооборудования, лекарств, производство безалкогольных напитков, а также импорта афганских гранатов, свежих фруктов и сухофруктов.

"Мы также говорим об оказании содействия в модернизации энергетического сектора страны, говорим о развитии транспортно-логистического комплекса. Очень большой интерес в Афганистане к сотрудничеству в сфере медицины, медицинских изделий, медицинских препаратов. Целый ряд важных контрактов сегодня был подписан", - заключил он.

Алексей Оверчук Афганистан
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