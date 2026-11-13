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Лидеры ЕС на саммите в Дублине обсудят украинский конфликт и искусственный интеллект

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Основными темами дискуссий на неформальной встрече глав государств и правительств стран ЕС в Дублине в пятницу будут события вокруг Украины, в том числе мирные переговоры, а также искусственный интеллект (ИИ).

Как сообщила пресс-служба Европейского совета, европейские лидеры "проанализируют последние события (на Украине - ИФ) (...), включая текущую ситуацию в сфере безопасности и мирные переговоры в Абу-Даби".

"Они обсудят роль Европы в дипломатических усилиях и важность выработки единой позиции ЕС в дискуссиях, определяющих будущее Украины. Кроме того, лидеры подтвердят приверженность Евросоюза поддержке Украины, в том числе путем предоставления надежных гарантий безопасности", - говорится в коммюнике Евросовета.

СМИ сообщали, что председатель Европейского совета Антониу Кошта в письме премьер-министру Италии Джордже Мелони подтвердил, что главы государств и правительств стран ЕС будут обсуждать, кто именно должен представлять Европу на мирных переговорах по Украине. Ранее Мелони заявила Коште, что из-за обилия различных форматов переговоров по Украине Европа выглядит разрозненной и непоследовательной, добавив, что этот вопрос больше нельзя откладывать.

Вместе с тем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил накануне в Дублине, что Европа должна определиться с тем, чего она ожидает от переговоров по Украине. По его словам, "сегодня позиция Европы очень ясна относительно поддержки Украины, теперь нужно прояснить позицию по нашей перспективе и по тому, каков проект будущей архитектуры безопасности".

"Нам необходимо вернуть себе инициативу в диалоге с Россией, действуя как европейцы, и именно тогда будет определен формат", - сказал французский президент.

Искусственный интеллект

Впервые на высшем уровне в ЕС пройдет стратегическое обсуждение вопросов, связанных с ИИ. Об этом Кошта сообщил 3 ноября в письме-приглашении руководителям стран ЕС на встречу в Дублине.

Глава Евросовета объявил, что лидеры выслушают двух приглашенных экспертов: гендиректора французской компании Mistral AI Артюра Менша и британско-канадского лауреата Нобелевской премии, заложившего фундаментальные основы для современных нейросетей, профессора Джеффри Хинтона.

Во время рабочего обеда "в формате 27 стран" состоится обмен мнениями о дальнейших шагах Европы в сфере искусственного интеллекта, сообщается в письме Кошты.

Абу-Даби Антониу Кошта Дублин Евросоюз
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