Глава "Моссада" прибыл в Вашингтон для обсуждения иранской проблемы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава израильской Службы внешней разведки "Моссад" Роман Гофман планирует обсудить в пятницу с американскими чиновниками конфликт с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам трех осведомленных источников, Гофман уже находится в Вашингтоне для переговоров с высокопоставленными чиновниками администрации США о войне с Ираном. У него запланирована встреча с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Ожидается, что позже директор "Моссада" отправится в Майами, где встретится со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Axios отмечает, что визит Гофмана происходит на фоне растущего давления со стороны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на президента США Дональда Трампа с призывом возобновить боевые действия против Ирана.