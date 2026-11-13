Фондовые индексы США завершили торги снижением

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе на фоне общего снижения аппетита к риску в связи с ослаблением надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в четверг, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - заявил Трамп.

Заявления Трампа поддержали цены на нефть, как и сообщения о новых атаках на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, Brent подорожала более чем на 3% по итогам торгов.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более существенный, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 200 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 191 тыс., а не 189 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали повышения числа заявок до 195 тыс., по данным Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца - до минимальных с августа 2010 года 3,75 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Консенсус-прогноз экспертов предполагал более умеренное снижение, до 3,85 млн.

В пятницу рынок ждет публикации данных о динамике цен производителей в США за октябрь, который может повлиять на ожидания в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции Nvidia Corp., подешевевшие на 4,3% на фоне отставки главного исполнительного директора компании Дженсена Хуана. Он ушел с постов главного исполнительного директора и президента компании, а также покинул совет директоров из-за недавних скандалов. Временно исполняющей обязанности CEO станет главный финансовый директор Колетт Кресс.

Котировки бумаг конкурентов Nvidia - Advanced Micro Devices Inc. и Broadcom Inc. - выросли на 5,9% и 5,5% соответственно. Стоимость акций Alphabet Inc., ключевого покупателя чипов Nvidia, увеличилась на 1,8%.

Бумаги поставщика решений для облачной инфраструктуры Nebius подешевели на 16,8%. Компания сообщила о росте выручки в третьем квартале почти в семь раз благодаря быстрому увеличению доходов в сегменте облачных услуг для сферы ИИ (AI Cloud). При этом она ухудшила годовой прогноз выручки, отметив задержки с вводом в эксплуатацию дополнительных вычислительных мощностей сторонними поставщиками. Кроме того, Nebius повысила прогноз капиталовложений на текущий год.

Капитализация CoreWeave, также работающей в сфере ИИ-инфраструктуры, снизилась на 6,9%.

Рыночная стоимость SpaceX увеличилась на 0,1%. Компания объявила о намерении инвестировать порядка $74 млрд в создание двух суперкомпьютерных комплексов в США.

Цена акций Apple Inc. опустилась к закрытию рынка на 0,1%, в ходе сессии она обновила рекордный максимум.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг снизился на 0,36% - до 52297,09 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,35%, до 7592,4 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,39%, составив 25366,09 пункта.