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Financial Times пишет, что Нетаньяху ежедневно призывает Трампа нанести удар по Ирану

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить военные действия в отношении Ирана, сообщает Financial Times.

"Нетаньяху звонит ему каждый день (чтобы призвать его возобновить войну). Те, кто не хочет войны в Белом доме и за его пределами, пытаются бороться с этим", - цитирует Financial Times осведомленный источник.

По его словам, "региональные лидеры советуют ему (Трампу - ИФ) не обострять ситуацию".

Financial Times пишет, что арабские и мусульманские лидеры встревожены постоянными призывами Нетаньяху к Трампу возобновить боевые действия.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля после безрезультатных трехсторонних переговоров по ядерной тематике между США и Ираном при посредничестве Омана.

Хроника 28 февраля – 10 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Биньямин Нетаньяху Израиль США Иран
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