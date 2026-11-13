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Что случилось этой ночью: пятница, 13 ноября

Заявления Кушнера по украинскому урегулированию, атака БПЛА на Ростовскую область, меч Дарта Вейдера продан за $4,9 млн

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Украина и Россия согласились на участие европейцев в следующем раунде переговоров. Он также сообщил о подготовке обмена военнопленными, который может затронуть тысячи человек.

- В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м, были повреждены несколько домов и автомобилей.

- КСИР нанес удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне в ответ на атаку телевышки в иранском городе Сирик.

- Сергей Собянин сообщил о ликвидации 47 беспилотников на подлете к столице. Аэропорты Московского авиаузла перешли в режим работы по согласованию.

- Хуситы заявили об ударах по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии. Первая атака была направлена на насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", вторая - на нефтяной объект в Янбу.

- Гарри Кейн установил рекорд по количеству матчей за сборную Англии по футболу. Встреча пятого тура группового этапа Лиги наций против сборной Хорватии стала для него 126-й.

- Световой меч Дарта Вейдера был продан на аукционе Heritage Auctions за $4,9 млн, установив новый ценовой рекорд для артефактов из "Звездных войн".

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