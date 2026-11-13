Фон дер Ляйен пообещала скоро представить 22-й пакет санкций против России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выступает за продолжение давления на Россию, в частности, за счет введения дополнительных санкций.

"Лучший способ усадить Россию за стол переговоров - это продолжать поддерживать Украину и оказывать максимальное давление на Россию, поэтому скоро мы представим наш 22-й пакет санкций", - сказала она на пресс-конференции в Дублине.