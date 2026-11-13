Поиск

Фон дер Ляйен пообещала скоро представить 22-й пакет санкций против России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выступает за продолжение давления на Россию, в частности, за счет введения дополнительных санкций.

"Лучший способ усадить Россию за стол переговоров - это продолжать поддерживать Украину и оказывать максимальное давление на Россию, поэтому скоро мы представим наш 22-й пакет санкций", - сказала она на пресс-конференции в Дублине.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кошта заявил, что обсуждать гарантии Киеву нужно с "коалицией желающих"

В Европе предлагают "демонстрировать желание" обсуждать архитектуру безопасности

Дивиденды крупнейших компаний мира в II кв. выросли на 7,3% - до $757,8 млрд

В переговорах по Украине будут участвовать представители ЕС и пяти стран Европы

 В переговорах по Украине будут участвовать представители ЕС и пяти стран Европы

В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

 В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

Власти ожидают в субботу в Париже протестную акцию с 30-60 тыс. участников

МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы

 МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12963 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов