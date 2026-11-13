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Кошта заявил, что обсуждать гарантии Киеву нужно с "коалицией желающих"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции в Дублине, что "коалиция желающих" и НАТО должны участвовать в обсуждении гарантий безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности необходимо обсуждать в рамках "коалиции желающих" и в тесной координации с НАТО", - сказал он.

По словам Кошты, европейским странам требуется "командная работа" при контактах по украинскому урегулированию.

"Ближайшие недели станут решающей проверкой для того, чтобы определить готова ли Россия завершить эту войну", - сказал он и добавил, что по его мнению, пока действия России указывают на то, что Москва к этому не готова.

"Коалиция желающих" - международное объединение, в состав которого входят более 30 стран. Она была создана в марте 2025 года для долгосрочной военной и стратегической поддержки Украины.

Антониу Кошта НАТО Украина
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