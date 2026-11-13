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Британская разведка в четыре раза увеличила интенсивность полетов у границ России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС в октябре совершили 17 полетов вблизи западных рубежей России, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на информированный источник в военном ведомстве Соединенного Королевства.

По его данным, два имеющихся в составе Королевских ВВС самолета RC-135W Rivet Joint, предназначенные для перехвата секретных радиосигналов и электронных излучений, выполняли разведывательные задачи, курсируя вокруг Калининградской области, вдоль границ России со странами Балтии и Финляндии, а также границ Белоруссии со странами НАТО.

"Столь высокая интенсивность действий в течение этого периода - явление исключительное, - отметил высокопоставленный источник в оборонном ведомстве. - Применение столь ценного и сложного ресурса указывает на наличие особого запроса на получение информации, которую, по всей видимости, мог предоставить только (самолет - ИФ) Rivet Joint".

Издание отмечает, что Королевские ВВС увеличили общее число вылетов в октябре в четыре раза по сравнению с маем, когда было совершено всего четыре полета.

Предполагается, что новая система позволит Москве обнаруживать ракеты и летательные аппараты на расстоянии тысяч километров, а также выявлять военные корабли в море с помощью технологии загоризонтного обнаружения.

По словам экспертов, полеты британских самолетов могли быть направлены на сбор разведданных о новых российских военных объектах. Оборудование, установленное на борту этих самолетов, способно перехватывать радиоэлектронные сигналы, которые затем могут быть использованы аналитиками разведки. Как указал изданию один из британских военных, эти системы позволяют определять способы подавления средств ПВО, обнаруживать радиолокационные станции противника и даже прослушивать секретные переговоры российских командиров.

Источник, знакомый с принципами работы этих самолетов, охарактеризовал столь интенсивную операцию как "крайне необычную". "Должно было что-то произойти, что спровоцировало такие перемены, - добавил он. - Вряд ли можно было бы ожидать подобного всплеска активности в отношении такого места, как Калининград, которое уже изучено и картографировано вдоль и поперек".

Впрочем, источник в Королевских ВВС настаивает на том, что эта операция носила "рутинный" характер и была частью "более широкого вклада в деятельность НАТО", направленную на укрепление восточного фланга.

НАТО Великобритания РФ Калининградская область
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