Хуситы сообщили об очередных ударах по аэропорту Эр-Рияда

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили о новой серии ракетных ударов по объектам в Саудовской Аравии, сообщают в ночь на субботу ближневосточные СМИ.

По данным представителя группировки Яхьи Сари, удары были нацелены на международный аэропорт Эр-Рияда, а также на насосную станцию нефтепровода "Восток-Запад". Эти объекты в последние месяцы регулярно подвергаются ударам.

Саудовская сторона пока не комментировала эти сообщения.