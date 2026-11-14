Поиск

Хуситы сообщили об очередных ударах по аэропорту Эр-Рияда

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили о новой серии ракетных ударов по объектам в Саудовской Аравии, сообщают в ночь на субботу ближневосточные СМИ.

По данным представителя группировки Яхьи Сари, удары были нацелены на международный аэропорт Эр-Рияда, а также на насосную станцию нефтепровода "Восток-Запад". Эти объекты в последние месяцы регулярно подвергаются ударам.

Саудовская сторона пока не комментировала эти сообщения.

хуситы Эр-Рияд Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры стран ЕС обсудили в Дублине контроль передовых систем ИИ

 Лидеры стран ЕС обсудили в Дублине контроль передовых систем ИИ

Кошта заявил, что обсуждать гарантии Киеву нужно с "коалицией желающих"

В Европе предлагают "демонстрировать желание" обсуждать архитектуру безопасности

Дивиденды крупнейших компаний мира в II кв. выросли на 7,3% - до $757,8 млрд

В переговорах по Украине будут участвовать представители ЕС и пяти стран Европы

 В переговорах по Украине будут участвовать представители ЕС и пяти стран Европы

В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

 В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

Власти ожидают в субботу в Париже протестную акцию с 30-60 тыс. участников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12964 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов