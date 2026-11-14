Свыше 340 тыс. человек стали беженцами из-за боевых действий в Йемене

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Более 340 тыс. человек стали перемещенными лицами в Йемене из-за боевых действий между хуситами и правительственными силами, сообщает в пятницу Международная организация по миграции ООН.

"Более 340 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на фоне продолжающихся боевых действий и растущей нестабильности в Йемене", - говорится в сообщении.

В октябре УВКБ ООН сообщало о 280 тыс. перемещенных лиц в Йемене. Организация призвала к срочной деэскалации конфликта между хуситами и йеменскими правительственными силами и к обеспечению гуманитарного доступа в пострадавшие от боев районы.