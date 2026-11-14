США внесли три гватемальские группировки в перечень террористических организаций

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - США внесли три гватемальские преступные группировки в перечень террористических организаций, сообщил Марко Рубио в соцсети Х.

"Под предводительством президента Трампа США никогда не перестанут бороться с жестоким наркотерроризмом и их политическими покровителями, которые наводнили США смертельно опасными наркотиками" - говорится в сообщении.

Администрация США ввела террористические санкции в отношении гватемальских группировок Los Lorenzanas, Los Huistas и Los Mendoza. В Вашингтоне считают, что эти преступные группировки имеют тесные связи с мексиканскими наркокартелями и участвуют в транспортировке и экспорте запрещенных веществ, доходы от продажи которых направляются на финансирование терроризма и преступной деятельности.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что его страна находится в "вооруженном конфликте" с картелями в Латинской Америке. Он не исключил подключение армии для борьбы против них.