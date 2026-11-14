В США введен общенациональный запрет на вылеты самолетов из-за сбоя связи

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на все вылеты самолетов, сославшись на "чрезвычайные обстоятельства и соображения безопасности".

По заявлению FAA и Белого дома, причиной произошедшего стал "сбой в системе телекоммуникаций".

"FAA ввело общенациональный запрет на вылеты во всех аэропортах США из-за проблем со связью, затронувших все центры управления воздушным движением, - сообщил министр транспорта США Шон Даффи. - Технические специалисты FAA занимаются выяснением причин. Мы будем оперативно сообщать новую информацию по мере ее поступления".

Министр внутренней безопасности Маркуэ Маллин в ходе брифинга у Белого дома заявил журналистам: "На данный момент нет никаких признаков того, что это был какой-либо злонамеренный акт. Пока что речь идет исключительно о сбое в системе телекоммуникаций".

"У нас нет никаких оснований полагать, что в данный момент это представляет угрозу для Соединенных Штатов, - подчеркнул Маллин. - Произошел сбой в телекоммуникационной сети FAA. В качестве меры предосторожности мы приостановили все вылеты. Ситуация со всеми находящимися в воздухе рейсами находится под контролем".

Он добавил, что самолеты могут совершать безопасную посадку.

"Мы гарантируем, что все находятся в безопасности. Все, кто сейчас в воздухе - пассажиры и члены экипажей, - благополучно приземлятся; мы обеспечиваем безопасность этого процесса", - сказал он.

По данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, в момент введения запрета к аэропортам США приближалось около 3100 воздушных судов. Маллин отметил, что решения по каждому из находящихся в воздухе рейсов принимаются в индивидуальном порядке.