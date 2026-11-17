Лукашенко считает прогрессом участие Европы в переговорах по Украине

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Согласие России на участие европейцев в переговорах по урегулированию украинского кризиса - это уже прогресс, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Пусть будут эти первые шаги в виде гуманитарных каких-то акций в виде обмена погибшими и пленными. Надо дальше, дальше идти. Хорошо, что европейцы участвуют в этих переговорах. Это хорошо, чтобы опять не начать сначала. Но с начала не будет, потому что далеко не зашли в этом раунде переговоров. И европейцы в курсе этих переговоров", - сказал Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point во вторник. Фрагмент приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Поэтому то, что европейцы принимают участие, это очень важно. Россия же вообще не была склонна к тому, чтобы европейцы принимали участие. Сейчас согласилась. Есть движение и переговорный процесс на этом основан. Первого раунда мало. Второй раунд и участие европейцев - это прогресс", - считает президент.