Германия и Норвегия совместно закупят вооружения для Украины в рамках PURL

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Германия и Норвегия вместе закупят партию вооружения для Киева в рамках механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупкам союзниками НАТО оружия у США для Украины, сообщил во вторник министр обороны Германии Борис Писториус.

"Германия и Норвегия совместно закупят дополнительный пакет американского оружия для Украины в рамках механизма НАТО PURL с особым фокусом на средства ПВО", - приводит его слова постпредство Германии в НАТО в социальной сети X.

Писториус подчеркнул, что Германия выделит на это около 273 млн евро.

Западные СМИ отмечают, что он также заявил о закупке для Украины через PURL систем ПВО, управляемых ракет для ЗРК Patriot и боеприпасов для истребителей F-16.