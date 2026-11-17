Трамп допустил двустороннюю встречу с Путиным в Китае

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что проведет двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне, если предоставится такая возможность.

"Я не знаю. Если будет такая возможность, я бы провел встречу", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, состоится ли двусторонняя встреча с Путиным.

Трамп подчеркнул, что на саммите будет гостем китайской стороны, и потому не в полной мере контролирует, где и какие встречи будет проводить.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне пройдет 18-19 ноября.