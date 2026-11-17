США продлили венгерской MOL разрешение на покупку нефти из РФ до 19 марта 2027 г

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило до 19 марта 2027 года действие разъяснений о сделках с участием российских компаний, необходимых для организации поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает венгерская MOL.

Ранее оформленное исключение из санкционного режима действовало до 21 ноября 2026 года.

"Министерство иностранных дел Венгрии получило информацию от OFAC министерства финансов США. Согласно этой информации, OFAC продлило до 19 марта 2027 года действие своих разъяснений о сделках с участием компаний "ЛУКОЙЛ" или Litasco, которые необходимы для исполнения действующих контрактов или для осуществления спотовых закупок нефти, поставляемой или транспортируемой по нефтепроводу "Дружба", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, упомянутые разъяснения предполагают, что сделки не должны включать юридических или физических лиц США или услуги американской финансовой системы, а также включать или приносить выгоду другим заблокированным лицам.