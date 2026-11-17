Финская ICEYE планирует купить производителя ракет-носителей Avio за 2 млрд евро

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Финская компания ICEYE, занимающаяся выпуском спутников, сделала предложение о покупке итальянского производителя ракет-носителей Avio SpA, говорится в сообщении итальянской компании.

ICEYE предлагает 41 евро за акцию Avio, что на 20% превышает котировки на закрытие торгов в понедельник. Предложение оценивает компанию примерно в 2 млрд евро. Ожидается, что в случае успешной сделки акции Avio прекратят торговаться на бирже в Милане.

Совет директоров Avio рассмотрит предложение, говорится в пресс-релизе.

Avio, основанная в 1908 году, производит ракеты-носители, включая европейские Vega для Европейского космического агентства, и ракетные двигатели, которые в том числе используются в оборонной отрасли.

На прошлой неделе Avio отчиталась о росте выручки в январе-сентябре на 16,7% в годовом выражении, до 409,7 млн евро, тогда как скорректированная прибыль компании увеличилась на 13,3% до 18,6 млн евро.

ICEYE была основана в 2014 году. Компания специализируется на выпуске малых спутников для радиолокационной съемки, которые могут проводить спутниковую съемку в условиях облачности и ночью.