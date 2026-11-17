Альянс QUAD выступил против экономического принуждения

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Страны стратегического альянса QUAD выступили против дестабилизирующих действий, направленных на изменение статус-кво, а также выразили обеспокоенность в связи с практикой экономического принуждения.

В альянс по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе входят Индия, США, Австралия и Япония.

Как говорится в итоговом заявлении альянса, опубликованном МИД Индии, участники группы настроены "решительно против каких-либо дестабилизирующих или односторонних действий, направленных на изменение статус-кво, в том числе с применением силы или принуждения, которые обостряют напряженность и подрывают региональный мир и стабильность".

Кроме того, стороны озабочены "экономическим принуждением, в том числе через необоснованные экспортные ограничения", говорится в документе.

Согласно заявлению, участники QUAD обязуются работать совместно для обеспечения открытых, безопасных и устойчивых морских транзитных коридоров в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы сотрудничаем с региональными партнёрами для решения общих проблем", - подчёркивается в тексте.

Отмечается, что альянс обеспечивает безопасность критически важных цепочек поставок, защищает свободу судоходства и полётов, способствует росту и оказывает помощь при стихийных бедствиях, "используя технологии будущего, включая инвестиции и внедрение надёжного искусственного интеллекта".