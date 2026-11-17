Лукашенко назвал бессмысленным желание Европы исключить РФ из структуры безопасности

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Европе не стоит полагаться на США в достижении украинского урегулирования; попытки исключить Россию из структуры европейской безопасности ни к чему не приведут, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Американская сторона думала, что этот вопрос (урегулирования украинского кризиса - ИФ) можно решить наскоком и походя. Это не ошибка. Это недооценка ситуации. Сейчас они больше это понимают, чем раньше", - сказал Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point во вторник. Фрагмент приводит телеграм-канал "Пул Первого".

"Европа - наш дом. И мы эти проблемы должны решить сами, чтобы навести порядок", - сказал президент Белоруссии, отметив, что такова позиция и президента Франции.

"Но не забывайте, что в этом доме у нас огромная Россия. И если вы хотите исключить из структуры будущей безопасности Россию, это ни к чему не приведет", - подчеркнул Лукашенко.