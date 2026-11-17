Эстонский президент предложила оценить последствия возможного закрытия границы с РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала провести анализ экономических, гуманитарных и дипломатических последствий возможного закрытия границы с Россией, а также их влияния на безопасность государства, передаёт во вторник радио Vikerraadio.

"Вопрос в том, является ли эта реакция правильной, умеренной, служит ли она Эстонии на международном уровне. Этот вопрос иногда остаётся незаданным в эмоциональные моменты, но его нужно задавать и отвечать трезво", - сказала Мадизе в интервью Vikerraadio, комментируя инициативу закрытия контрольно-пропускных пунктов на восточной границе.

В ответ на вопрос, почему Эстония не закрыла свои границы раньше, как и Финляндия в 2023 году, Мадизе заявила, что "ситуация в Финляндии на момент принятия решений была совершенно иной. Для Эстонии открытие границы было очень полезным".

Как сообщал министр внутренних дел Игорь Таро, правительство Эстонии планирует с 1 декабря закрыть пункты пропуска на эстонско-российской границе в ответ на попытку поджога эстонского оборонного предприятия Threod Systems. Таллин винит в инциденте российскую сторону.

Москва не приемлет обвинения в диверсиях в свой адрес и считает их голословными, заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство Эстонии примет решение о закрытии КПП на востоке страны в пятницу по возращении премьер-министра республики Кристена Михала из командировки в США.