Глава Минэкономики Армении примет участие в консультациях в Москве в рамках ЕАЭС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр экономики Армении Геворг Папоян отправится в Россию для участия в консультациях ЕАЭС, сообщает во вторник пресс-служба правительства Армении.

По ее данным, Папоян 18-19 ноября в Москве примет участие в консультациях по вопросам торговой политики Евразийского экономического союза и приоритетных отраслей промышленности стран-участниц.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, но собирается обратиться с заявкой на вступление в ЕС.

"Мы не начали подготовку для выхода из ЕАЭС. Мы начали подготовку к формированию альтернативы, чтобы народ имел возможность принять решение. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС", - сказал Пашинян на брифинге 5 ноября.

Вместе с тем, выступая в октябре в Институте международных и европейских дел Дублина, премьер сказал: "Армению через 20 лет я вижу в составе Европейского союза".

Пашинян говорил, что Армения обратится с заявкой на членство в ЕС в 2027-2028 годах.

В начале ноября Геворг Папоян заявлял, что в случае выхода Армении из ЕАЭС годовой экономический рост в республике сократится на 0,65 процентного пункта (п.п.). Ранее министр отмечал, что возможное увеличение цены на поставляемый в Армению из России природный газ окажет на экономику республики заметно большее влияние. Согласно прогнозам, это приведет к снижению темпов экономического роста минимум на 5 п.п.

Согласно докладу "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", который был представлен в конце октября членами Евразийского межправительственного совета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, объем денежных переводов из России в Армению в случае приостановления ее членства в ЕЭАС сократится более чем вдвое - до $1,8 млрд по сравнению с $3,88 млрд за 2025 год.

В прошлом году, по данным Евразийской экономической комиссии, численность трудящихся из Армении в странах ЕАЭС составила 126,9 тыс. человек, из них 124,6 тыс. человек, или 98,2%, работали в РФ.

На трудящихся из Армении в случае приостановки членства в ЕЭАС будут распространены квотные ограничения, вводимые в государствах-членах союза в целях регулирования рынка труда, а для их доходов – восстановлен режим налогообложения для работников из третьих стран.

Также в этом сценарии будет восстановлен и режим налогообложения товаров из Армении в порядке, применяемом в отношении товаров из третьих стран.