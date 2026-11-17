Член ЕК отметил, что ближневосточный и украинский конфликты сдерживают рост экономики ЕС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Перспективы экономики ЕС сопряжены с высокой неопределенностью – в частности, многое зависит от того, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис.

"Общие перспективы остаются тесно связанными с развитием продолжающихся конфликтов и их влиянием на энергетические рынки. Более высокие, чем ожидалось, цены на энергоносители будут сдерживать рост и усиливать инфляционное давление. И наоборот, более низкие цены на энергоносители могли бы привести к инфляции ниже прогнозов и поддержать экономический рост", - заявил член ЕК по экономике во вторник на пресс-конференции в Брюсселе. Он выступил с осенним экономическим прогнозом.

Один из разделов своего доклада он посвятил рискам экономической перспективы. По его словам, риски, связанные с финансовыми рынками, остаются важным источником неопределённости. "Резкое падение американских акций в сфере ИИ могло бы отразиться на мировых финансовых рынках с последствиями для перспектив. В более широком смысле ИИ представляет собой как возможность, так и риск. Он может привести к росту производительности, но также может вызвать нарушения на рынке труда", - продолжил Домбровскис.

Ещё один риск он связал с повышением долгосрочных процентных ставок, который может "вновь создать нагрузку на государственные финансы ряда государств ЕС и негативно повлиять на экономический рост".

К рискам член ЕК отнёс и "ухудшение среды безопасности Европы", вызванное украинскими событиями, что может "сдерживать экономическую активность, подрывая доверие, нарушая цепочки поставок и повышая операционные издержки предприятий".

С другой стороны, считает член ЕК, ускоренное проведение реформ, способствующих экономическому росту, является основным фактором, который может улучшить текущие прогнозы.

Вместе с тем он заявил, что "экономика ЕС в этом году держится лучше, чем ожидалось", и прогнозируемый экономический рост достигнет 1,4% в 2026 году.

"И мы ожидаем, что рост продолжится: 1,4% в 2027 году и 1,5% в 2028 году", - сообщил Домбровскис.