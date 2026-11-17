CNN сообщил о выходе из строя системы связи АНБ для передачи секретных данных

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сеть засекреченной связи Агентства национальной безопасности (АНБ) для передачи конфиденциальной информации перестала работать, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"По словам шести лиц, знакомых с темой, сеть секретной связи, которую в АНБ используют для внутреннего обмена информацией, отключилась", - информирует телеканал.

Система связи носит название NSA Net. Источники отметили, что свидетельств кибератаки на телекоммуникации не зафиксировано.

Специалисты АНБ пока пытаются определить масштабы сбоя.