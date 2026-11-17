Военные РФ заявили об ударах по энергетическим объектам в трех областях Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что во вторник днем поразили электроподстанции в Ровенской, Днепропетровской и Черновицкой областях Украины.

"Поражены три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровенской области, Каменское Днепропетровской области, а также электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой области, обеспечивающие распределение электроэнергии для функционирования предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров, используемых в интересах ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что также поражен железнодорожный локомотив в районе ж/д станции Кривой Рог, используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Отмечается, что цели были поражены беспилотными летательными аппаратами.