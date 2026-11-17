Швеция выделяет более $70 млн на укрепление обороны Украины

Стокгольм и Лондон поддержат Киев с боеприпасами для передаваемых ему истребителей Gripen

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Швеция выделяет около $71 млн в качестве дополнительных финансовых взносов в многосторонние фонды и инициативы для поддержки обороны Украины, сообщило во вторник шведское министерство обороны.

Средства пойдут, в первую очередь, для сферы противовоздушной обороны и обеспечения возможностей для нанесения ударов на большие расстояния, говорится в сообщении.

Часть денег направят на закупку вооружений через PURL (Prioritised Ukraine Requirements List - "Список приоритетных потребностей Украины"). В рамках этой инициативы США предоставляют Украине приоритетные образцы оборонной продукции, а союзники и страны-партнеры обеспечивают финансирование этих пакетов помощи. Также деньги выделят на инициативу Чехии по закупке боеприпасов. Чехия закупает на мировом рынке крупные партии боеприпасов с короткими сроками поставок, а их финансирование обеспечивают несколько стран.

Швеция уже в шестой раз вносит средства в рамках инициативы PURL. С учетом этого нового транша общий объем средств, выделенных Швецией на данную инициативу, достиг $572 млн, уточняется в сообщении.

На встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины министры обороны Швеции Пол Йонсон, Британии Уэс Стритинг и Украины Евгений Хмара подписали письмо о сотрудничестве в сфере поставок боеприпасов и использования Украиной истребителей Gripen, сообщило во вторник министерство обороны Швеции.

Ранее Швеция и Украина подписали письмо о намерениях относительно приобретения истребителей JAS 39 Gripen. Помимо закупки 16 самолетов Gripen версий E/F Швеция передает Украине 16 истребителей Gripen версий C/D, включая комплект вооружения, сообщает Минобороны.

Швеция, Украина и Великобритания намерены сотрудничать в вопросах оснащения истребителей Gripen; взаимодействие охватывает закупки, поставки, обучение персонала и интеграцию систем вооружений. Сотрудничество затрагивает как истребители, передаваемые Швецией, так и те, которые Украина планирует приобрести, а также возможные будущие закупки Gripen для Украины.

Кроме того, во вторник Финляндия и Украина подписали в Брюсселе всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и совместному производству в оборонной промышленности, сообщили в финском Минобороны.

Меморандум о взаимопонимании, подготовка которого началась в начале года, служит рамочным документом для будущих совместных производственных проектов, а также для сотрудничества в оборонных исследованиях и разработках.

Большая часть продукции, произведенной по меморандуму, будет зарезервирована для нужд Украины.

Ранее во вторник министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Норвегия вместе закупят партию вооружения для Киева в рамках механизма PURL. Западные СМИ отмечали, что Писториус говорил о закупке для Украины систем ПВО, управляемых ракет для ЗРК Patriot и боеприпасов для истребителей F-16. По его словам, Германия выделит на эти цели около 273 млн евро.