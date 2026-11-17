Президент Молдавии заявила, что страна может вступить в ЕС как с Приднестровьем, так и без

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна может вступить в Евросоюз как вместе с Приднестровьем, так и раздельно.

Как пишут молдавские СМИ, Санду заявила об этом, отвечая на вопросы участников Форума о расширении ЕС "EU Enlargement Forum 2026", который проходит в Брюсселе.

"Оба варианта остаются актуальными и будут зависеть от наших действий, а также от контекста, поскольку реализация любого из этих вариантов зависит от контекста", - заявила глава государства.

По ее словам, молдавские власти делают все для того, чтобы подготовить республику к вступлению в Евросоюз к 2030 году, однако окончательное решение будет зависеть также от европейских институтов и государств-членов.

На вопрос о том, пользуется ли Молдавия по-прежнему поддержкой всех 27 государств-членов, Санду ответила, что каждую страну-кандидата оценивают по достигнутому прогрессу.